Авиакомпания отсудила у Фонда социальных целевых программ Башкирии 185,3 млн рублей

Авиакомпания «Ютэйр-вертолетные услуги» отсудила у Фонда социальных целевых программ Башкирии 185,3 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиакомпания «Ютэйр-вертолетные услуги» отсудила у Фонда социальных целевых программ (ФСЦП) Башкирии 185,3 млн рублей. В эту сумму вошел основной долг в 161,4 млн и проценты за пользование коммерческим кредитом и чужими денежными средствами в размере 23,9 млн. Такое решение принял Арбитражный суд Тюменской области. Материалы дела опубликованы в картотеке дел на сайте инстанции.

Вертолетный оператор подал иск к ФСЦП в июне текущего года. Компания требовала взыскать с Фонда 198,7 млн рублей. Рассмотрение дела несколько раз откладывалось из-за ходатайств истца, ответчика, а также привлеченной в качестве третьего лица Транспортной дирекции Башкирии. Стороны рассчитывали заключить мировое соглашение.