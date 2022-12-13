Подведены итоги Года модернизации профобразования и трудовых династий в Башкирии

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Сегодня, 13 декабря, в Уфе были подведены итоги Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий в Башкирии. Заседание профильного совета провел глава региона Радий Хабиров.

По словам министра образования Башкирии Айбулата Хажина, в 2022 году 11 колледжей республики получили почти 470 млн рублей на обновление материально-технической базы. Еще 57 млн рублей было направлено на открытие четырех филиалов медицинских колледжей в Октябрьском, Нефтекамске, Месягутово и Учалах. На них было выделили дополнительные 200 бюджетных мест. Кроме того, региональные колледжи получили 109 млн рублей на обновление мягкого инвентаря.

В рамках федерального проекта «Профессионалитет» Башкирия прошла конкурсный отбор на создание четырёх образовательно-производственных центров. Из федерального бюджета на эти цели было предоставлено 400 млн рублей.

Радий Хабиров в свою очередь отметил, что за три последних года на базе 60 колледжей региона удалось создать 188 мастерских, а за четыре года республиканский бюджет выделил на капитальный ремонт зданий и общежитий учреждений среднего профессионального образования более 700 млн рублей.