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НовостиОбщество13 декабря 2022 16:26

Врачи в Уфе удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод

Медики полагают, что пациентка сможет планировать свою беременность уже через полгода
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Врачи гинекологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод

Врачи гинекологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод

Врачи гинекологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод. Об этом 13 декабря сообщили в башкирском министерстве здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, в лечебницу пациентка обратилась сама. Она жаловалась на увеличение объема живота и обильное кровотечение. При обследовании специалисты нашли у нее миому матки больших размеров – как на 16-й неделе беременности.

– Как правило, при таких объёмах опухоль удаляется вместе с маткой с последующим бесплодием, – рассказали в Минздраве республики, – Учитывая молодой возраст пациентки, врачами […] была выполнена органосохраняющая операция. Репродуктивная функция женщины была сохранена полностью.

фото: Минздрав РБ

фото: Минздрав РБ

Врачи полагают, что пациентка сможет планировать свою беременность уже через полгода.