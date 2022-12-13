Врачи в Уфе удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод

Врачи гинекологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод

Врачи гинекологического отделения клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы удалили девушке опухоль матки размером с 16-недельный плод. Об этом 13 декабря сообщили в башкирском министерстве здравоохранения.

Как рассказали в ведомстве, в лечебницу пациентка обратилась сама. Она жаловалась на увеличение объема живота и обильное кровотечение. При обследовании специалисты нашли у нее миому матки больших размеров – как на 16-й неделе беременности.

– Как правило, при таких объёмах опухоль удаляется вместе с маткой с последующим бесплодием, – рассказали в Минздраве республики, – Учитывая молодой возраст пациентки, врачами […] была выполнена органосохраняющая операция. Репродуктивная функция женщины была сохранена полностью.

фото: Минздрав РБ

Врачи полагают, что пациентка сможет планировать свою беременность уже через полгода.