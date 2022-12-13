Хабиров отметил рост спроса на квалифицированные рабочие кадры

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Глава Башкирии Радий Хабиров отметил рост спроса со стороны предприятий на квалифицированные рабочие кадры. Об этом он сказал 13 декабря на заседании Республиканского совета по профессиональному образованию

– Мы должны делать эффективные управленческие шаги в этой части. Например, мы заключили соглашение о стратегическом партнёрстве с Ростехом. Оно направлено на повышение качества подготовки специалистов для предприятий госкорпорации, – напомнил руководитель региона.

По словам Хабирова, благодаря договоренности с Ростехом в производственно-учебном центре «ОДК-УМПО» сейчас занимаются студенты Уфимского машиностроительного колледжа. Чиновник добавил, что за три последних года на базе 60 колледжей республики было создано 188 новых мастерских. Глава Башкирии подчеркнул важность системы среднего профессионального образования в развитии промышленного потенциала страны и расширении импортозамещения.