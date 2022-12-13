В Уфе задержали еще одного мужчину, который приставал к девочке в лифте жилого дома

фото: СК РБ

В Уфе задержали мужчину, который приставал к 9-летней девочке в лифте жилого дома. Инцидент произошел 29 ноября на улице Транспортной в Инорсе. За три дня до этого в том же районе города был зарегистрирован аналогичный случай.

Как рассказали в пресс-службе МВД и Следственного комитета Башкирии, злоумышленник зашел в лифт вслед за девочкой и совершил там «развратные действия». Школьница в этот момент отвернулась, а когда двери подъемника открылись, она убежала. Дома потерпевшая обо всем рассказала матери, и та обратились в полицию. По факту заявления СК возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

Правоохранители изучили камеры видеонаблюдения, допросили жильцов дома и возможных очевидцев, а также проверили людей, которые ранее привлекались к ответственности за такие же преступления или недавно приехали в Башкирию из других регионов. В итоге сыщики установили личность подозреваемого. Он был задержан в Иглинском районе. Им оказался 29-летний житель Челябинской области, приехавший в Уфу на заработки. Злоумышленник не смог найти работу, бродяжничал и занимался попрошайничеством.

Подозреваемый дал признательные показания. В день преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения. Совершив задуманное, мужчина ушел просить деньги на билет в родной регион.

По данным полиции, злоумышленник не имеет постоянного места жительства и постоянно разъезжает по России. Теперь оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям в стране. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Напомним, в конце ноября в Уфе под стражу взяли 25-летнего уроженца Бурятии, который приставал к 11-летней девочки в лифте жилого дома по той же Транспортной улице. Сотрудники МВД и СК задержали его в аэропорту – он надеялся сбежать из Башкирии, когда узнал, что находится в розыске.