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НовостиОбщество13 декабря 2022 14:32

Суд в Башкирии взыскал с чиновников компенсацию для ребенка, которого укусила собака

Моральный вред ребенку инстанция оценила в 15 тыс. рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Благовещенская межрайонная прокуратура через суд взыскала с местной администрации компенсацию для девочки, которую в парке укусила собака

Благовещенская межрайонная прокуратура через суд взыскала с местной администрации компенсацию для девочки, которую в парке укусила собака

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Благовещенская межрайонная прокуратура через суд взыскала с местной администрации компенсацию для девочки, которую в парке укусила собака. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

– В августе 2022 года во время прогулки в парке на ее 5-летнюю дочь напала бездомная собака, укусив за ногу, – передали в прокуратуре.

Ведомство обратилось в суд, поскольку орган местного самоуправления не исполнил свои обязанности по отлову бездомных животных. Прокуратура потребовала взыскать в пользу ребенка компенсацию морального вреда. Инстанция обязала администрацию выплатить девочке 15 тыс. рублей.