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НовостиОбщество13 декабря 2022 13:54

13 декабря в Башкирии открыли вторую ледовую переправу

Она находится в Бирском районе и проходит через реку Белую
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Во вторник, 13 декабря, в Башкирии открыли вторую в этом зимнем сезоне ледовых переправу. Она находится в Бирском районе и проходит через реку Белую. Об этом сообщило региональное МЧС.

В экстренном ведомстве передали, что допустимая пропускная способность переправы не превышает трех тонн, ее ширина составляет 20 метров, длина – 438 метров, на ней организованы две полосы.

– Общее руководство по содержанию, обустройству и обследованию ледовой переправы возложено на речной порт «Бирск», – добавили в МЧС.

Напомним, первая ледовая переправа в Башкирии была открыта неделю назад. Она находится в Караидельском районе.