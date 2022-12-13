За сутки от коронавируса в Башкирии скончались еще три человека

За минувшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 943 жителя

За минувшие сутки от коронавируса в Башкирии скончались три пациента. С начала пандемии жертвами инфекции стали 5 943 жителя. Об этом 13 декабря сообщил местный Минздрав.

COVID-19 в республике диагностировали еще 191 человеку. Всего на территории региона было зарегистрировано более 338,4 тыс. случаев инфицирования.

Переболели коронавирусом почти 330,5 тыс. жителей, 277 из них выписались по выздоровлению за минувшие 24 часа.

Прямо сейчас активными носителями инфекции в Башкирии являются 1 990 человек: 197 находятся на госпитализации в ковид-госпиталях, остальные пациенты лечатся дома.