Парламент Башкирии запросил федеральную программу строительства школ искусств в регионах

Парламент Башкирии предложил включить в нацпроект «Культура» строительство школ искусств в регионах или разработать отдельную федеральную программу под эти цели

Парламент Башкирии предложил включить в нацпроект «Культура» строительство школ искусств в регионах или разработать отдельную федеральную программу под эти цели. С такой инициативой выступил вице-спикер Госсобрания-Курултая Рустам Ишмухаметов на заседании Ассоциации законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа в Йошкар-Оле 13 декабря.

– Отсутствие соответствующей федеральной программы создает большие сложности с материально-техническим состоянием школ искусств в регионах, – Рустам Ишмухаметов.

В качестве примера, обосновывающего необходимость новой программы, парламентарий привел Башкирию. По его словам, сейчас в республике более 50 тыс. детей обучаются в 113 школах искусств. Учреждения располагаются в 195 зданий, 15 из которых имеют 100-процентных износ, 48 требуют капитального ремонта и 132 нуждаются в реконструкции. Ишмухаметов заявил, что дети хотят заниматься творчеством, но такие уроки для них «просто негде проводить». В то же время по нормативам Минкульта России, в школах искусств должны заниматься 102 тыс. учащихся.

Вице-спикер рассказал, что сейчас Башкирия пытается решить проблему своими силами. С 2019 по 2022 год за счет местного бюджета была отремонтировано шесть школ искусств и построена одна новая. До конца 2024 года планируется возвести еще 10 таких учреждений. В тот же срок в республике по нацпроекту «Культура» с федеральным финансированием реконструируют и отремонтируют 18 зданий детских школ искусств.

Парламентарий выразил надежду, что все наметившиеся планы будут успешно реализованы. В то же время Ишмухаметов считает «неправильным» оставлять регионы наедине с вопросом состояния школ искусств. «Эти учреждения занимаются не только эстетическим обучением детей, в их задачи входит повышение культурного уровня подрастающего поколения, приобщение детей к лучшим национальным, культурным традициям. Общество многое потеряет, если мы постепенно лишимся такого важного образовательного компонента, как школы искусств», подытожил вице-спикер Курултая.