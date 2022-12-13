В Уфе рабочий погиб при падении в шахту лифта строящегося дома

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В Уфе 37-летний рабочий погиб при падении в шахту лифта строящегося дома по улице Гали Ибрагимова, 5/3 в Советском районе. Инцидент произошел во вторник, 13 декабря, около 15:00. Об этом сообщило Управление гражданской защиты города.

– Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины, 1985 г. р, – передали в аварийном ведомстве. – Погибший – предварительно, сотрудник подрядной организации, упал в шахту с высоты третьего этажа.

В причинах и обстоятельствах несчастного случая разбираются профильные службы.