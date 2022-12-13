В Башкирии мать уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила

В башкирском городе Учалы местная жительница уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила

В башкирском городе Учалы местная жительница уснула рядом со своим грудным ребенком и насмерть его придавила. Против женщины возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. На днях местный суд вынес ей приговор. Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба инстанции.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Мать покормила грудничка и не вернула его в колыбельную, уснув вместе с ним на диване. В итоге женщина придавила младенца своим телом, перекрыв ему рот и нос. Ребенок скончался от механической асфиксии.

На суде мать полностью признала свою вину. Ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год.