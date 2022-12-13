В Башкирии участникам СВО выдадут образовательные сертификаты на 50 тыс. рублей

В Башкирии участникам специальной военной операции выдадут сертификаты на прохождение профессионального обучения номиналом 50 тыс. рублей

В Башкирии участникам специальной военной операции выдадут сертификаты на прохождение профессионального обучения номиналом 50 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления разработало Министерство семьи, труда и соцзащиты населения. Об этом 13 декабря сообщило региональное правительство.

– Если для остальных категорий граждан размер образовательного сертификата составляет 20 тысяч рублей, то для бойцов мы специально решили увеличить сумму до 50 тысяч рублей, – отметила глава министерства Ленара Иванова.

Предполагается, что в 2023 году образовательные сертификаты получат 200 участников СВО. Еще 500 сертификатов номиналом 20 тыс. рублей предоставят гражданам из других категорий.