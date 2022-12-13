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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:53

Прокуратура заинтересовалась опасной горкой в Стерлитамаке, с которой катались дети

По требованию ведомства, экстремальный спуск засыпали песком
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: прокуратура РБ

фото: прокуратура РБ

Прокуратура Башкирии заинтересовалась опасной импровизированной горкой на крыше подземного паркинга в городе Стерлитамаке, с которой на тюбинге катались дети. В ведомстве 13 декабря заявили, что проведут проверку по факту инцидента.

– Прокуратура установит все обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку действиям собственника здания, ответственного за безопасную эксплуатацию объекта, а также надлежащему исполнению родителями обязанностей по воспитанию детей, – передали в правоохранительном органе.

Там добавили, что сейчас доступ к паркингу, с крыши которого катались дети, запрещен. Сама импровизированная горка засыпана песком.

Напомним, СМИ и общественность узнали об экстремальной стерлитамакской горке во дворе домов по улице Строителей благодаря видеозаписи из соцсетей.