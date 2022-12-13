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НовостиОбщество13 декабря 2022 10:36

Первая очередь строительства технопарка под Уфой обойдется в 1,39 млрд рублей

Подрядчику предстоит построить два производственных и одно административное здания, а также подвести коммуникации
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Первая очередь строительства производственно-логистического комплекса «Технопарк Зубово» под Уфой обойдется в 1,39 млрд рублей

Первая очередь строительства производственно-логистического комплекса «Технопарк Зубово» под Уфой обойдется в 1,39 млрд рублей

Фото: Ярослав КОРОБАТОВ

Первая очередь строительства производственно-логистического комплекса «Технопарк Зубово» под Уфой обойдется в 1,39 млрд рублей. За такую сумму тендер, заказчиком которого является «Региональный фонд», согласилась выполнить компания «Потенциал». Ее признали победителем электронного аукциона по отбору подрядчика. На торгах фирма снизила начальную стоимость контракта на 24,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит построить на 11 гектарах земли в селе Зубово два одноэтажных производственно-складских зданий (площадью по 10,5 тыс. кв. м), 4-этажный административной бытовой блок (2,8 тыс. кв. м) и пропускной пункт. Также компании нужно подвести коммуникации, организовать трансформаторную подстанцию, водоотведение, наружное освещение, автостоянки и благоустроить территорию. Все перечисленные работы, согласно проекту контракта, необходимо выполнить к июню 2024 года.