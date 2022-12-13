В Уфе еще 4 школьных класса закрыли на карантин

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В Орджоникидзевском районе Уфы закрыли на карантин четыре школьных класса. Об этом рассказала местная администрация.

Согласно данным на сегодняшний день, превышение эпидемиологического порога по острым респираторным вирусным заболеваниям и гриппу было зарегистрировано в одном класс в гимназии №82, в одном – в лицее №83 и в двух – в школы №145.

Недавно министр образования и науки республики Айбулат Хажин пояснил, что согласно законодательству, школьный класс закрывают на карантин в случае, если в нем заболело 20% и более детей. То есть, если в классе обучается 20 школьников и из них заболели четверо, то принимается решение о приостановке учебного процесса и вводе ограничений.