В Башкирии на отдых участников СВО в санаториях направят 100 млн рублей

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В Башкирии на отдых участников специальной военной операции в санаториях из бюджета республики в 2023 году направят 100 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Министр земельных и имущественных отношений Башкирии Наталья Полянская отметила, что, участник СВО будет иметь право лишь один раз обратиться в санаторий для получения услуг. Власти определили механизм предоставления субсидии на возмещение республиканским здравницам затрат.

Для того участники спецоперации могли пройти лечение в удобное для себя время, планируется определить в санаториях резервный номерной фонд.

Премьер-министр Андрей Назаров Башкирии поручил Министерству земельных и имущественных отношений 1 февраля следующего года реализовать данный проект.