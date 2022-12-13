Фото: Рустем АХУНОВ
В Уфе елочные базары начнут работать с 15 декабря. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
Продажа хвойных деревьев на 15 точках продолжится до самого Нового года – 31 декабря. Места для размещения елочных базаров, как отметила мэрия, были подобраны «с учетом высокого людского трафика».
Стоит отметить, что торговля елками будет дополнительно организована на территориях, на прилегающих к крупным торговым предприятиям, а также на сельскохозяйственных и фермерских ярмарках.
Елочные базары в Уфе будут расположены по следующим адресам:
– улица Правды рядом с домом № 21 (около торгового комплекса «Алтын»)
– улица Менделеева рядом с домом № 9 (рядом с остановкой «Аптека»), нечетная
сторона
– улица Степана Кувыкина рядом с домом № 16, около торгового комплекса «Кувыкинский»
– улица Ахметова рядом с домом № 326, напротив ТСК «Заречный»
– перекресток Гафури-Пушкина
– улица Академика Королева рядом с домом № 14
– площадь перед Дворцом спорта
– улица Рихарда Зорге рядом с домом № 44
– улица Ю.Гагарина рядом с домом № 36, около ТСК «Корсо»
– улица Ю.Гагарина рядом с домом № 42
– бульвар Ибрагимова рядом с домом № 23
– улица Ленина рядом с домом № 102
– улица Менделеева рядом с домом № 171 (на территории бывшего
ТК «Менделеевский»)
– улица Менделеева между домами № 187 и № 193 (вдоль забора)
– проспект Октября, остановка «Спортивная», четная сторона