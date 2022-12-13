Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе елочные базары начнут работать с 15 декабря. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Продажа хвойных деревьев на 15 точках продолжится до самого Нового года – 31 декабря. Места для размещения елочных базаров, как отметила мэрия, были подобраны «с учетом высокого людского трафика».

Стоит отметить, что торговля елками будет дополнительно организована на территориях, на прилегающих к крупным торговым предприятиям, а также на сельскохозяйственных и фермерских ярмарках.

Елочные базары в Уфе будут расположены по следующим адресам:

– улица Правды рядом с домом № 21 (около торгового комплекса «Алтын»)

– улица Менделеева рядом с домом № 9 (рядом с остановкой «Аптека»), нечетная

сторона

– улица Степана Кувыкина рядом с домом № 16, около торгового комплекса «Кувыкинский»

– улица Ахметова рядом с домом № 326, напротив ТСК «Заречный»

– перекресток Гафури-Пушкина

– улица Академика Королева рядом с домом № 14

– площадь перед Дворцом спорта

– улица Рихарда Зорге рядом с домом № 44

– улица Ю.Гагарина рядом с домом № 36, около ТСК «Корсо»

– улица Ю.Гагарина рядом с домом № 42

– бульвар Ибрагимова рядом с домом № 23

– улица Ленина рядом с домом № 102

– улица Менделеева рядом с домом № 171 (на территории бывшего

ТК «Менделеевский»)

– улица Менделеева между домами № 187 и № 193 (вдоль забора)

– проспект Октября, остановка «Спортивная», четная сторона