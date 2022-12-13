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НовостиПроисшествия13 декабря 2022 8:32

ФСБ Башкирии предупредила чиновника, хранившего представляющие гостайну данные

Секретные документы мужчина хранил на компьютере, подключенном к интернету
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ФСБ по Башкирии

Фото: ФСБ по Башкирии

ФСБ Башкирии предупредила чиновника, хранившего представляющие государственную тайну данные. Об это рассказал пресс-служба управления.

Силовики установили, что заведующий сектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района работал с копиями секретных документов на компьютере, который был подключен к интернету. Это, как считают специалисты, могло стать причиной разглашения гостайны.

Для недопущения совершения преступления по уголовной статье «Разглашение государственной тайны» чиновнику было объявлено официальное предостережение. Мужчину предупредили о недопустимости такого поведения и привлечении его к ответственности в виде лишения свободы на срок до четырех лет в случае продолжения указанных действий.