ФСБ Башкирии предупредила чиновника, хранившего представляющие гостайну данные

Фото: ФСБ по Башкирии

ФСБ Башкирии предупредила чиновника, хранившего представляющие государственную тайну данные. Об это рассказал пресс-служба управления.

Силовики установили, что заведующий сектором мобилизационной подготовки администрации Белебеевского района работал с копиями секретных документов на компьютере, который был подключен к интернету. Это, как считают специалисты, могло стать причиной разглашения гостайны.

Для недопущения совершения преступления по уголовной статье «Разглашение государственной тайны» чиновнику было объявлено официальное предостережение. Мужчину предупредили о недопустимости такого поведения и привлечении его к ответственности в виде лишения свободы на срок до четырех лет в случае продолжения указанных действий.