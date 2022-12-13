БСК отправила первую партию гуманитарного груза участникам специальной военной операции

В рамках масштабной гуманитарной акции «Своих не бросаем» сотрудники БСК собрали около 2 тонн гуманитарного груза, среди которого предметы первой необходимости, бензогенераторы, тепловизоры, бензопилы, портативные газовые плиты, бинокли и др. Отправка первой партии посылок для мобилизованных заводчан и добровольцев, их коллег состоялась 13 декабря.

- Акция стала, действительно, народной. Откликнулись все – рабочие, ИТР, руководство. Каждый помогал, чем мог. Сейчас наша задача доставить гумпомощь до адресатов – в зону боевых действий. Оставшиеся посылки будут отправлены позже, как только узнаем точное местонахождение наших ребят. Впереди еще большая работа, необходимо помочь бойцам из башкирских батальонов – Шаймуратова и Доставалова, - сообщаетдиректор по управлению персоналом и общим вопросам АО «БСК» Владимир Ануфриев.

Каждая посылка содержит предметы первой необходимости: нательное белье, балаклавы, резиновые сапоги, зимние ботинки, шапки, перчатки, средства гигиеныи др. Будут переданы участникам СВО и комплекты, связанные ветеранами предприятия и города – участниками клуба «Золотой возраст» - варежки, шапки и носки. Отдельную нишу заняли бинокли, тепловизоры, походные плитки, горелкии газовые баллоны.

В преддверии нового года военнослужащие получат от компании и небольшой сладкий подарок с любовь собранный Профсоюзной организацией БСК.

В каждую посылку вложено и адресное письмо бойцу, защищающему границы нашей родины.

Справочно:

В 2022 году Башкирской содовой компанией было выделено более 1 млрд. руб. на поддержку участников СВО. Проведены строительно-восстановительные работы на социальных объектах в ДНР и ЛНР, дополнительное оснащение получили мобилизованные жители республики. Предприятие не оставило без внимания мобилизованных сотрудников и их семьи. В БСК предусмотрена единовременная выплата бойцу в размере 100 тыс. руб. и ежемесячная его семье - 30 тыс. руб. Профсоюз и актив молодежи организовали акцию по сбору гуманитарной помощи. Также главой предприятия Эдуардом Давыдовым было инициировано создание единого городского Центра помощи семьям мобилизованных, который должен начать свою работу в феврале следующего года.

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