В Уфе из-за проводов батальона им. Салавата Юлаева перекроют улицы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе, 20 декабря, в Уфе из-за проводов добровольческого батальона имени Салавата Юлаева перекроют улицы. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Церемония отправки продлиться более трех часов – с 9:00 до 12:30. На это время для безопасности участников мероприятия и дорожного движения будут перекрыты улицы Советская (на участке от Заки Валиди до Ленина) и Пушкина (на участке от Цюрупы до Ленина).

Мэрия башкирской столицы просит с пониманием отнестись к вводимым ограничениям и рекомендует заранее планировать свой маршрут движения.