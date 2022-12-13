В Башкирии в программе школьного туризма приняли участие более 11 тыс. детей

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В Башкирии в программе школьного туризма приняли участие более 11 тысяч учащихся 5-9 классов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя республики, Башкирия стала в этом федеральном проекте пилотным регионом. На реализацию инициативы в текущем году республика получила из федерального бюджета 55,7 миллиона рублей, 22 миллиона было выделено из региональной казны.

Стоимость тура продолжительностью не менее суток для одного ребенка составляет семь тысяч рублей. Проезд, питание, размещение в гостинице и экскурсии предоставляются бесплатно. Участников программы отбирают местные отделы образования.

Хабиров рассказала, что в 2023 году финансирование программы вырастет: до 188,7 миллионов рублей из федерального бюджета и 75,5 миллионов – из республиканского. Планируется, что в программе примет участие уже 37,7 тысяч наших школьников республики.