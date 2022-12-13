В Башкирии похолодает до -25 градусов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие два дня Башкирии ожидаются сильные морозы и снегопады. Об этомрасскзали специалисты Башгидрометцентра.

Завтра, 14 декабря, не предвидится существенных осадков. Будет умеренный, порывистый южный, юго-восточный ветер. Грядущая ночь выдастся холодной, столбики термометров опустятся до -12,-17°, на востоке республики – до -20,-25°. Днем воздух прогреется до -15°.

В четверг, 15 декабря, прогнозируются снегопады. Ветер вновь ожидается южный, юго-восточный умеренный, порывистый. Эта ночь тоже будет холодной, температура составит -10,-15°, на юго-востоке -20,-25°. Днем станет теплее: -6,-11°, на юго-востоке до -16°.