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НовостиОбщество13 декабря 2022 6:00

В Уфе управляющая компания незаконно начислила за услуги ЖКХ 2,7 млн рублей

Произошедшим занялась прокуратура
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе управляющая компания незаконно начислила за услуги ЖКХ почти три миллиона рублей. Об этом рассказал пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В августе текущего года управление жилищного хозяйства Советского района Уфы незаконно завысила жителям 200 жилых домов взнос на содержание и ремонт, включив плату за диагностику газового оборудования. Это решение было принято без проведения собрания собственников жилья.

Для устранения нарушений прокурор района внес в адрес руководства управляющей компании представление. Гражданам произвели перерасчет на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Виновный были привлечен к дисциплинарной ответственности.