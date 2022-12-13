В Уфе управляющая компания незаконно начислила за услуги ЖКХ 2,7 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе управляющая компания незаконно начислила за услуги ЖКХ почти три миллиона рублей. Об этом рассказал пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В августе текущего года управление жилищного хозяйства Советского района Уфы незаконно завысила жителям 200 жилых домов взнос на содержание и ремонт, включив плату за диагностику газового оборудования. Это решение было принято без проведения собрания собственников жилья.

Для устранения нарушений прокурор района внес в адрес руководства управляющей компании представление. Гражданам произвели перерасчет на общую сумму более 2,7 миллиона рублей. Виновный были привлечен к дисциплинарной ответственности.