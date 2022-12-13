Нетрезвая жена из Башкирии убила супруга и покаялась

Жительницу Краснокамского района Башкирии приговорили к 7,5 годам заключения за убийство мужа.

По данным пресс-службы местного суда, кровавая история началась с распития алкоголя супругами. Спустя какое-то время муж начал угрожать жене и махать руками. Женщина схватила нож и решила припугнуть буяна. Тот схватился рукой за лезвие и еще больше рассвирепел.

В итоге жена испугалась и дважды ударила супруга ножом – в грудь и голову. Несчастный погиб на месте от потери крови.

В суде женщина частично признала вину, но заявила, что не хотела убивать мужа. Линия защиты настаивала на том, что жена в пылу ссоры превысила нормы самообороны и убила мужа по неосторожности. Но судья посчитал, что женщина совершила намеренное убийство – ее приговорили к 7,5 годам заключения. В качестве отягчающего обстоятельства в суде засчитали алкогольное опьянение женщины.