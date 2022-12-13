Курултай Башкирии предложил Госдуме защитить трудовые права участников СВО

Фото: Рустем АХУНОВ

Курултай Башкирии предложил Госдуме защитить трудовые права участников специальной военной операции. Об этом рассказала пресс-служба регионального Государственного собрания.

Внесенный в Думу законопроект предполагает наделить ветеранов боевых действий преимущественным правом на сохранение рабочего места при сокращении численности или штата работников.

Также региональный парламент внесен в Госдуму проект закона, который предлагает наделить таким же правом граждан предпенсионного возраста.

Оба законопроекта рассмотрит Комитет Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.