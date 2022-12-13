В Башкирии произошел пожар в частном доме, в котором проживало 8 детей

Фото: МЧС по Башкирии

Вчера около полуночи, 12 декабря, в Белорецком районе Башкирии произошел пожар в доме многодетной семьи. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на улице Улу-Елга в селе Ассы. В частном проживала семья из десяти человек, в числе которых восемь детей трех, пяти, семи, девяти, десяти, 12, 13 и 14 лет.

По прибытии на место специалисты обнаружили горение внутри дома, пожар был ликвидировано оперативно. В ходе инцидента, к счастью, никто не пострадал. Сообщается, что для дальнейшего проживания дом пригоден.

Чрезвычайное ведомство сообщила, что в доме был установлен пожарный извещатель, который со своей задачей справился.

Причину и обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливает дознаватель МЧС.