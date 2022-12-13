В Башкирии родители пожаловались на школьное питание 123 раза

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В Башкирии родители пожаловались на школьное питание более 120 раз. Об этом в ходе оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой рассказал министр торговли и услуг региона Алексей Гусев.

Как утверждает чиновник, в социальных учреждениях регулярно проводятся проверки питания. За текущий год специалисты совершили 683 выезда в детские сады, школы и больницы.

По данным Минторга, в 2022 году нарушения в ходе проверок были выявлены в 36% организаций, которые занимаются питанием для школьников, а в прошлом году этот показатель составлял 64% процента. Число жалоб на питание в школах, кстати, снизилось с 215 в 2021-ом до 123 в текущем.