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НовостиОбщество12 декабря 2022 17:05

Путин наградил министра здравоохранения Башкирии медалью Луки Крымского

Соответствующий указ президент подписал 12 декабря
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: vk.com // Айрат Рахматуллин

фото: vk.com // Айрат Рахматуллин

Президент России Владимир Путин наградил министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина медалью Луки Крымского. Соответствующий указ был подписан 12 декабря.

Медаль Луки Крымского была учреждена в России в 2020 году и вручается за заслуги в здравоохранении. Награда названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

Напомним, Айрата Рахматуллина назначили министром здравоохранения Башкирии в мае текущего года. Ранее он работал главврачом двух лечебниц: Дюртюлинской центральной районной больницы и городской клинической больницы №18 в Уфе.