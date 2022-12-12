С 11 по 20 декабря температура воздуха в Башкирии будет выше нормы на 1-2°

С 11 по 20 декабря среднесуточная температура воздуха в Башкирии будет выше нормы на 1-2° Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 11 по 20 декабря среднесуточная температура воздуха в Башкирии будет выше нормы на 1-2°. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр.

–С 13 по 15 декабря среднесуточные температуры воздуха будут близкими к норме, по западу на 1-2° выше нормы. Преобладающая температура воздуха ночью -10,-17°, по востоку республики до -20,-25°, днем -5,-10°, во востоку до -15°, – передали синоптики.

Существенных осадков в ближайшие дни в республике не ожидается. Небольшой снег пройдет только местами, а умеренный выпадет на севере региона 15 декабря.

Напомним, первая декада зимы в республике была очень холодной. Среднесуточные температуры воздуха были ниже нормы на 7-11°. Потепление началось только на минувших выходных благодаря смене потока в атмосфере с северо-восточного на юго-западное.