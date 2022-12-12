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НовостиОбщество12 декабря 2022 16:17

Хабиров и глава «Газпрома» Миллер подписали соглашения о сотрудничестве

Всего было подписано два договора
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: glavarb.ru

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер подписал соглашения о сотрудничестве между республикой и компанией. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба администрации руководителя региона.

Всего было подписано два соглашения. Первое актуализирует договор 2003 года, предусматривающий совместную работу по газификации и догазификации, развитию энергетического машиностроения, производству сжиженного природного газа, внедрению газосберегающих и «зелёных» технологий. Второй документ касается развития в Башкирии рынка газомоторного топлива.

Глава «Газпрома» на связи с Хабировым в режиме видеоконференции отметил эффективное взаимодействие с республикой по всем направлениям работы. Руководитель холдинга также оценил высокий уровень газификации региона и темпы развития рынка газомоторного топлива.