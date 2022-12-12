На этой неделе в 32 жилых домах Уфы отключат холодную воду
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
На этой неделе в 32 жилых домах Уфы отключат холодную воду. Это связано с плановыми ремонтными работами, пояснили в «Уфаводоканале».
14 декабря (среда)
С 10:00 до 24:00 холодной воды не будет в домах по улице Транспортной, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.
С 10:30 до 18:30:
– Белякова 17, 32;
– Ленина, 83, 87, 95, 97, 99, 128, 130, 144/2, 148, 150/2, 154, 156.
15 декабря (четверг)
С 10:00 до 22:00 холодное водоснабжение приостановят в домах на улицах:
– Аксакова 43;
– Пушкина 59, 61.
С 10:30 до 18:30:
– бульвар Ибрагимова, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 44.
– Цюрупы 149, 149/1, 151, 151/1.