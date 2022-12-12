На этой неделе в 32 жилых домах Уфы отключат холодную воду Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На этой неделе в 32 жилых домах Уфы отключат холодную воду. Это связано с плановыми ремонтными работами, пояснили в «Уфаводоканале».

14 декабря (среда)

С 10:00 до 24:00 холодной воды не будет в домах по улице Транспортной, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 28/1.

С 10:30 до 18:30:

– Белякова 17, 32;

– Ленина, 83, 87, 95, 97, 99, 128, 130, 144/2, 148, 150/2, 154, 156.

15 декабря (четверг)

С 10:00 до 22:00 холодное водоснабжение приостановят в домах на улицах:

– Аксакова 43;

– Пушкина 59, 61.

С 10:30 до 18:30:

– бульвар Ибрагимова, 35, 35/1, 37, 37/1, 37/2, 44.

– Цюрупы 149, 149/1, 151, 151/1.