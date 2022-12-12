Минспорт Башкирии опубликовал график спортивных мероприятий на новогодних каникулах

фото: ufacity.info

Министерство спорта Башкирии 12 декабря опубликовало график спортивных соревнований на новогодних каникулах. В этих мероприятиях смогут принять участие местные жители.

График:

– 1 января – традиционный «Забег обещаний» на 2023 метра в Уфе;

– 2 января – турниры по хоккею между дворовыми командами;

– 3 января – День семейных стартов;

– 4 января – соревнования по лыжным гонкам;

– 5 января – футбол на снегу;

– 6 января – массовые катания на коньках;

– 7 января – рождественские семейные состязания;

– 8 января – День зимнего многоборья.

Напомним, сегодня стало известно, что Корпорация развития Башкирии ищет инвестора на строительство спортивного комплекса за 212,6 млн рублей.