Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 декабря 2022 15:03

В Уфе жители ДНР, ЛНР и Херсонской области получили российские паспорта

Документы им вручил главный федеральный инспектор Башкирии Алексей Касьянов
Источник:kp.ru
12 декабря жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области получили российские паспорта

12 декабря жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области получили российские паспорта

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сегодня, 12 декабря, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области получили российские паспорта. Документы им вручил главный федеральный инспектор Башкирии Алексей Касьянов. Об этом сообщил «Башинформ».

Среди приглашенных на вручение паспортов была семья Михайловых из Херсонской области: Татьяна и две ее дочери. Они приехали в регион в начале июня и сейчас живут в пункте временного размещения в санатории Уфы. Женщина нашла работу, а ее дети ходят в школу. По ее словам, башкирская столица – это родина ее бабушки. Она надеется остаться в городе навсегда.