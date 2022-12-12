В Уфе вечером 12 декабря зажгли новогоднюю иллюминацию

кадр видео: vk.com // Ратмир Мавлиев

В Уфе в понедельник вечером, 12 декабря, зажгли новогоднюю иллюминацию. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Ратмир Мавлиев.

– Мы не закупали новую иллюминацию, но нашли на складах, которую закупили ещё в 2019 году, но по определённым обстоятельствам не использовали, – рассказал сити-менеджер.

Найденные на складе светодиодные перетяги были установлены на бульваре Ибрагимова, а также на улицах Ленина и Сочинской.

Мавлиев отметил, что в этом году новогоднюю иллюминацию включили «немного раньше», однако в 2021 году гирлянды в городе зажгли 10 декабря.