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НовостиОбщество12 декабря 2022 14:03

ГИБДД Уфы объявила о начале новой профилактической операции

Акция призвана уменьшить число ДТП с пешеходами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
ГИБДД Уфы 12 декабря объявила о старте профилактической операции «Пешеходный переход»

ГИБДД Уфы 12 декабря объявила о старте профилактической операции «Пешеходный переход»

Фото: Иван МАКЕЕВ

ГИБДД Уфы 12 декабря объявила о старте профилактической операции «Пешеходный переход». Акция призвана уменьшить число ДТП с пешими участниками дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– Будут проводиться акции и встречи с дорожными полицейскими, направленные на формирование правопослушного поведения в сфере безопасности дорожного движения среди взрослых, так и детей. Кроме того, в часы «пик» будет организовано несение службы на оживленных участках дорог для недопущения дорожных происшествий и минимизации количества пострадавших, – передали в ГИБДД Уфы.

По данным Госавтоинспекции, в 2022 году в башкирской столице число погибших в ДТП пешеходов увеличилось на 29,4%: скончались 22 человека, пострадали – 503. 119 происшествий случились по вине самих пешеходов – их сбили автомобили, когда они пересекали проезжую часть в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора. В то же время более 70% от общего числа наездов произошли из-за водителей. 170 из них проехали «зебру» и не пропустили пеших участников дорожного движения.