кадр видео: телеграм-канал «Вся Уфа»

В Уфе семь пожарных машин приехали на вызов из-за подгоревшей в квартире еды. Инцидент произошел днем в понедельник, 12 декабря. Видео с выстроившимися в ряд автомобилями МЧС в своем телеграм-канале опубликовал телеканал «Вся Уфа».

По запросу «КП-Уфа» в пресс-службе экстренного ведомства рассказали, что спасатели приехали к 25-этажному жилому дому №6 по улице Рудольфа Нуреева. Как оказалось, в одной из его квартир на плите подгорела пища. Пострадавших в происшествии нет.