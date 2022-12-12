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НовостиОбщество12 декабря 2022 11:48

В больнице Башкирии скончался 12-летний мальчик, который вместе с семьей отравился газом

Его мать, отец, брат и сестра выжили - их выписали
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В больнице Башкирии скончался 12-летний мальчик из города Октябрьского, который вместе с семьей отравился бытовым газом у себя в квартире

В больнице Башкирии скончался 12-летний мальчик из города Октябрьского, который вместе с семьей отравился бытовым газом у себя в квартире

В больнице Башкирии скончался 12-летний мальчик из города Октябрьского, который вместе с семьей отравился бытовым газом у себя в квартире. Об этом «КП-Уфа» 12 декабря сообщили в пресс-службе регионального Минздрав.

Напомним, инцидент произошел вечером 23 ноября. В квартире, где находились 45-летний мужчина, его 36-летняя супруга, а также их дети девяти, 12 и 14 лет, произошла утечка газа. От отравления они начали терять сознание, однако глава семейства успел вызвать скорую помощь.

Семью доставили в городскую больницу. В тяжелом состоянии тогда находились мужчина и двое его детей, еще один ребенок – по всей видимости, 12 летний мальчик – был в крайне тяжелом состоянии. Сейчас двое взрослых и двое детей находятся дома – их выписали.

По факту происшествия Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.