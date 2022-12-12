В Башкирии под домашний арест отправили подследственного директора колледжа

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Сибайский городской суд Башкирии удовлетворил ходатайство следователя и отправил под домашний арест директора местного колледжа строительства и сервиса Азамата Кумушкулова, подозреваемого в получении взятки. Об этом 12 декабря сообщила Объединенная пресс-служба судов республики.

– Ходатайство следователь мотивировал тем, что Кумушкулов подозревается в совершении тяжкого преступления, а также в силу своей занимаемой должности он может оказать давление на находящихся в его подчинении свидетелей, которые в настоящее время не допрошены, – передали в инстанции. – Суд удовлетворил ходатайство следователя, постановив избрать в отношении Кумушкулова меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 6 февраля 2023 года.

Напомним, по версии следствия, в марте 2022 года Кумушкулов в колледже предложил социальному педагогу передавать ему по 10 тыс. рублей из ее премий за общее покровительство на работе. Сотрудница согласилась на это, и с апреля по декабрь передала своему руководителю 60 тыс. рублей. При передаче последней взятки директора учреждения с поличным задержали сотрудник ФСБ.