Мэрия Уфы отказалась от праздничного салюта в новогоднюю ночь

фото: ufacity.info

Праздничного салюта в новогоднюю ночь в Уфе не будет из-за специальной военной операции. Об этом «КП-Уфа» 31 декабря сообщили в мэрии.

– С учетом последних событий — специальной военной операции, план новогодних праздничных мероприятий в этом году скорректирован. Салюта не будет. Формат празднования изменен с учетом настроения людей. Акцент делается на семейные ценности, – передали в администрации.

Там добавили, что 31 декабря перед русским драматическом театром на Горсовете будет организован концерт. Он начнется в 20:00 и продлится шесть часов.

Напомним, по случаю Нового года в Уфе откроют 16 ледовых городков.