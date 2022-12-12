Хабиров попросил создать шаймуратовские классы в школах, где учатся дети добровольцев СВО

Глава Башкирии Радий Хабиров с детьми из шаймуратовских классов // фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров поддержал идею создать шаймуратовские классы в школах, где учатся дети добровольцев из батальонов, участвующих в специальной военной операции. На оперативном совещании в местном правительстве эту инициативу озвучил руководитель регионального исполкома «Единой России» Руслан Насретдинов.

– Айбулат Вакилович, посмотрите – идея мне кажется разумной. Мы ее обсуждали на встрече с нашими ребятами [добровольцами]. Я думаю, что это достойно, – обратился Хабиров к министру образования республики Айбулату Хажину.

Шаймуратовские классы в Башкирии начали открывать в 2020 году. Их так назвали в честь генерала и героя России Минигали Шаймуратова. Программа в этих спецклассах имеет повышенную сложность. Особое внимание там уделяют патриотическому воспитанию. Детей обучают стрельбе из лука, верховой езде, плаванию и борьбе. В Уфе шаймуратовские класса были открыты на базе гимназии-интерната №1 имени Рами Гарипова и полилингвальных многопрофильных гимназий № 1 и № 2.