Премьер Башкирии Назаров поручил главам городов и районов следить за подачей отопления

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров поручил главам городов и районов усилить контроль за подачей отопления и уборкой снега Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров поручил главам городов и районов усилить контроль за подачей отопления и уборкой снега. Об этом он сказал на рабочем совещании местного кабмина 12 декабря.

– Главам администраций муниципалитетов [нужно] усилить контроль за обеспечением бесперебойного теплоснабжения и недопущением аварийных ситуаций по отключению коммунальных ресурсов, а также держать на контроле работу обслуживающих организаций в части своевременной уборки снега, в том числе на дворовых территориях, – распорядился чиновник.

По словам вице-премьера республики Алана Марзаева, сейчас в регионе работают 370 аварийных бригах с более 2,3 тыс. сотрудников. Они занимаются оперативным устранением коммунальных аварий, в особенности связанных с подачей тепла и горячей воды в жилые дома. Что касается уборки снега, то за последние сутки в Башкирии на очистке дорог было задействовано 1,5 тыс. единиц техники и более 3,3 тыс. дворников.