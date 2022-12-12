В Башкирии число заболевших гриппом выросло на 22%

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В Башкирии число заболевших гриппом за неделю выросло на 22%. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления республикой рассказал глава Минздрава Айрат Рахматуллин.

В своем докладе, чиновник отметил, что для борьбы с инфекцией в Башкирии поставлено 1 896 230 доз вакцины против гриппа. По информации Минздрава, в настоящее время от вируса привилось уже свыше двух миллионов человек, что составляет 50% населения региона.

На этом же совещании Айрат Рахматуллин сообщил, что министерство здравоохранения Башкирии увеличило время работы врачей после жалоб на невозможность записаться на прием. Чтобы устранить нехватку специалистов, на помощь медикам пришли 624 ординатора второго года обучения.