В Уфе предлагают построить спорткомплекс за 212 млн рублей

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В Уфе предлагают построить спорткомплекс за 212,67 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.

Инвестиционное предложение разработала Корпорация развития республики. Предполагается строительство современного физкультурно-оздоровительного центра. Проект предлагается реализовать, заключив концессионное соглашение уфимское мэрией.

Как рассказала гендиректор Корпорации развития Башкирии Наиль Габбасов, концепция проекта предполагает, что комплекс будет состоять из двух частей: универсального спортзала и корпуса, который будет совмещать в себе помещения для различных спортивных секций. Согласно расчетам, срок реализации инициативы составит 1,5 года.