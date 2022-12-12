6 муниципалитетов Башкирии отказались от установки зимних горок

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Шесть муниципалитетов Башкирии не будут устанавливать зимние горки. Об этом на сегодняшнем правительственном оперативном совещании Центре правления республикой рассказала исполняющая обязанности министра регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Ирина Голованова.

По словам чиновницы, горки не будут устанавливаться в Дюртюлинском, Краснокамском, Салаватском, Стерлитамакском, Татышлинском районах республики и городе Агидель.

В общей сложности в Башкирии оборудуют 509 новогодних городков, установят 942 елки, возведут 187 зимних горок и смонтируют 174 километра праздничной иллюминации.