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НовостиОбщество12 декабря 2022 8:28

Начальник штаба башкирского батальона спас из-под обстрела весь личный состав в зоне СВО

Военнослужащему удалось добиться благодаря грамотному командованию
Михаил ПОРТНОЙ
Фото: vk.com/bashbat

Фото: vk.com/bashbat

В зоне СВО Начальник штаба башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова капитан Максим Евсеев спас из-под обстрела весь личный состав и боевую технику. Об этом рассказали сослуживцы военнослужащего в телеграм-канале.

Как поведали бойцы, во время одной из специальных задач противник открыл прицельный огонь по позиции командного пункта. Взвод связи, медотделение и переносной зенитный ракетный комплекс оказались под обстрелом миномета и танка

Тогда Евсеев решил скрытно поменять позицию. Благодаря грамотному командованию личный состав и боевую технику подразделения удалось вывести из-под огня.