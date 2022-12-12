Доброволец из Башкирии пообещал взять в плен президента Украины Владимира Зеленского

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Боец башкирского добровольческого батальона имени генерала Минигали Шаймуратова пообещал взять в плен президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

– Боец с позывным Толпан рассказал про фейки о том, что он якобы попал в плен. Так вот, Толпан беспощадно бьет нацистов и обещал взять в плен Зеленского, – рассказал глава исполкома.

Также на сегодняшнем совещании ЦУРе Руслан Насретдинов поведал, о прибывшем в зону СВО гумконвое из Башкирии. Бойцам привезли не только необходимые вещи, также для их осмотра к месту дислокации прибыли медики.