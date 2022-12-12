Спикер Курултая Башкирии Толкачев не пришел на совещание к Хабирову

Фото: Рустем Ахунов

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев отсутствовал на оперативном совещании в правительстве республики в понедельник, 12 декабря.

В этом году глава Башкирии перенес оперативные совещания из здания уфимского Белого дома в Центр управления республикой и стал приглашать на них спикера Курултая Константина Толкачева. Теперь в президиуме на заседании обычно сидят сам Радий Хабиров, премьер-министр регионального кабмина Андрей Назаров и председатель республиканского парламента.

12 декабря на совещании в правительстве Башкирии Константин Толкачев не появился. Ранее, 9 декабря, он прибыл в город Красный Луч в ЛНР вместе с колонной гуманитарного груза из Башкирии. Там спикер Курултая посетил бойцов добровольческого батальона имени Шаймуратова, которых вывели с линии соприкосновения СВО для прохождения медосмотра.

Как пояснили в пресс-службе Курултая Башкирии, спикер регионального парламента пока не доехал до Уфы, поэтому его не было на оперативном совещании в ЦУРе.