Из Башкирии в зону СВО приехал очередной гуманитарный конвой

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Из Башкирии в зону специальной военной приехал очередной гуманитарный конвой. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой рассказал руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Руслан Насретдинов.

– 8 декабря гуманитарная колонна из Башкирии прибыла на место нынешней дислокации батальона имени Шаймуратова. После нескольких месяцев непрерывного нахождения в зоне СВО бойцам дали возможность отдохнуть. Шаймуратовцев в осмотрели наши медики, которые находятся в командировке и для этого подтянулись из Красного луча. Из Уфы приехал мобильный стоматологический кабинет, который пользовался большим спросом. Гуманитарную помощь доставили также и в полк, в котором боевые задачи выполняют мобилизованные из ашей республики. Им передали автомобили продукты питания, хозинвентарь, теплые вещи. Традиционно к их формированию подключились жители общественники, предприятия и организации республики, администрации муниципалитетов, – поведал Насретдинов.