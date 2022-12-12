Радий Хабиров назвал самые популярные цифровые услуги в Башкирии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал самые популярные цифровые услуги у граждан республики. Об этом он рассказал на своей личной странице в социальных сетях.

По данным руководителя региона, за период с января по ноябрь 2022 года на портале «Госуслуги» жители Башкирии подали 62 тысячи заявлений по линии регионального Министерства земельных и имущественных отношений. В 2021-ом их было в три раза меньше – 21 тысяча. Наиболее востребованная услуга – утверждение схемы расположения участка на кадастровом плане, ей воспользовалось 16 тысяч человек.

Как отмечает в своей публикации Хабиров, в общей сложности жителям республики доступно 26 цифровых услуг, связанных с землей.

– Мы поставили задачу максимально перевести их в цифру и год от года увеличиваем их количество. Такой формат взаимодействия с государством удобнее для жителей и экономит время, – отметил глава Башкирии.