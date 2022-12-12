В Башкирии за раннее выявление рака врачи будут получать дополнительные выплаты

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В Башкирии за ранее выявление рака врачи будут получать дополнительные выплаты. Недавно премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Для этих целей в регионы страны будет направлено 53 миллиона рублей, 835 тысяч из которых получит Башкирия. Выплат будут удостоены медики, которые во время диспансеризации или профилактического осмотра диагностировали у пациента онкологическое заболевание.

Подобные выплаты медицинские работники республики получают уже несколько лет. Выявление рака на ранней стадии повышает шансы на его эффективное лечение